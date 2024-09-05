Telegram теряет на каждом пользователе 30 центов

По данным экспертов Reuters, в 2023 году убытки Telegram составили $0.3 в расчете на одного пользователя.

Расчеты основаны на статистике: выручка сервиса составила $342 млн при 850 млн активных пользователей, что дает $0.4 дохода. В марте 2024 года Павел Дуров сообщил, что "ежегодные затраты на одного ежемесячно активного пользователя составляют менее $0.7". Таким образом, получается убыток в $0.3 на пользователя. Большая часть расходов приходится на поддержку сервиса и на оплату труда разработчиков.

Очевидно, что Telegram приходится активно искать способы улучшить монетизацию. Так, в 2023 году компания смогла увеличить доход от Premium-подписок в 6 раз, а также заработать дополнительные $130 млн от интегрированного криптовалютного кошелька.

Тем не менее, финансовое будущее Telegram остается под вопросом. Ранее Павел Дуров заявлял о планах на IPO, которое могло бы улучшить положение, однако уголовное дело во Франции, скорее всего, отпугнет инвесторов и рекламодателей.