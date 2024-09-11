Представлен новый тариф Game Pass без доступа к новинкам

Компания Microsoft представила новый тариф Xbox Game Pass Standard по цене $14.99 в месяц. Этот вариант подписки предоставляет доступ к стандартной библиотеке игр и многопользовательскому онлайн-режиму на Xbox, но не включает в себя новые релизы. Эти игры могут быть добавлены в библиотеку позже – вплоть до 12 месяцев или более.

Подобный подход позволяет Microsoft более гибко управлять своим игровым контентом, стимулируя пользователей к переходу на более дорогие тарифы ради быстрого доступа к новинкам.

Таким образом, теперь Game Pass предлагает четыре тарифных плана:

Xbox Game Pass Core, $9.99 в месяц. Есть доступ к более чем 25 играм и к мультиплееру;

Xbox Game Pass Standard, $14.99 в месяц. Включает сотни игр из каталога и мультиплеер;

PC Game Pass, $11.99 в месяц. Доступ к играм из каталога, в том числе к новинкам в день их выхода, а также к библиотеке EA Play;

Xbox Game Pass Ultimate, $19.99 в месяц. Наиболее полный пакет, объединяющий преимущества остальных тарифов.

Обновление тарифов произошло перед запланированным на 25 октября релизом Call of Duty: Black Ops 6.