Телевизоры Samsung первыми в мире получили сертификаты за качество изображения от VDE

Компания Samsung Electronics объявила, что семь моделей из линейки телевизоров Neo QLED и QLED 2024 года стали первыми в индустрии, получившими сразу два сертификата VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) — немецкого института сертификации в области электротехники.

Сертификат выдается на основе строгих тестов по оценке уровней черного в области «Letterbox» (черные полосы в формате широкого экрана), чтобы изображение оставалось глубоким и насыщенным, соответствуя стандартам Американского общества кинооператоров (ASC) и ассоциации VESA.

Благодаря передовой технологии локального затемнения свет не «размывается» по экрану, и каждый кадр выглядит так, как если бы вы смотрели его на большом экране в кино.