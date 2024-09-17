Apple выпустила iOS 18 и iPadOS 18

Apple представила iOS 18 и iPadOS 18, которые привнесли ряд новых возможностей для iPhone и iPad. Одним из ключевых нововведений в iOS стала поддержка протокола RCS для обмена сообщениями, что позволяет пользователям iPhone обмениваться фото и видео в высоком разрешении с владельцами Android-устройств. Кроме того, iPad наконец получил встроенный калькулятор.

Новый протокол обмена сообщениями RCS, поддерживаемый iOS 18, предлагает более продвинутые функции, чем традиционные SMS. Пользователи iPhone и Android смогут обмениваться фотографиями и видео высокого качества, а также видеть индикаторы набора текста. Однако сообщения от пользователей Android по-прежнему будут отмечены зелёным пузырём в iMessage.

Помимо RCS, iOS 18 предлагает новые текстовые эффекты и опции форматирования в iMessage, возможность планировать отправку сообщений и функцию отправки сообщений через спутник. Главный экран iPhone в новой iOS получил расширенные возможности персонализации. Пользователи смогут изменять расположение, размер и цвет значков приложений и виджетов на домашнем экране, а также получат больше свободы в настройке экрана блокировки. Приложение "Фото" также претерпело значительные изменения в дизайне.

iOS 18 расширяет возможности управления умными устройствами, поддерживающими стандарт Matter. Теперь пользователи могут управлять устройствами локально через приложение "Дом" без необходимости использования домашнего хаба.

Однако для устройств в сети Thread потребуется iPhone 15 Pro или более новая модель. Приложение "Дом" также получило функцию предоставления гостям доступа к замкам, воротам и системам сигнализации. Добавлена возможность разблокировки дверей без необходимости доставать телефон, но пока эта функция не реализована из-за отсутствия Smart-замков, поддерживающих её.

iPadOS 18 наконец-то восполняет пробел, добавив приложение "Калькулятор" на iPad, спустя более чем десять лет его отсутствия. Приложение "Заметки" научилось решать математические задачи, понимая не только числа и знаки, но и графики и схемы. iPad также получит множество других полезных изменений, включая расширенные возможности персонализации домашнего экрана, обновленную панель вкладок и переработанный "Центр управления". Функции Apple Intelligence появятся на iPad позже. Обновить iPhone или iPad до iOS 18 можно через меню Настройки — Основные — Обновление ПО. Новая операционная система доступна для всех iPhone, начиная с iPhone XS.