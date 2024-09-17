В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать

Российский интернет-гигант VK разработал платформу автоматической разработки моделей машинного обучения и работы с технологиями ИИ. Как пишет Forbes, проект, получивший название AutoML, ориентирован на людей, не имеющих ИТ-знаний и соответствующих навыков.

По информации издания, AutoML может пригодиться, к примеру, бизнес-аналитиками – с помощью этой платформы они могут строить различные стратегии и решать различные маркетинговые задачи, в том числе персонализировать коммуникации и вычленять из общей аудитории наиболее рентабельных клиентов.

Одна из особенностей сервиса – это поддержка так называемого «федеративного обучения», позволяющего обучать модели искусственного интеллекта вместе со сторонними партнерами без необходимости обмена данными с ними. Такое может пригодиться, к примеру, когда есть риск раскрытия коммерческой тайны. Но тут стоит отметить, что обмен информацией все же происходит, хотя получить к ним доступ крайне затруднительно – передаются только промежуточные данные и исключительно в зашифрованном виде.

В настоящее время доступ к AutoML открыт широким массам. На момент запуска платформа предлагала пользователям модели для решения различных задач, которые можно условно разделить на несколько типов. В этом списке, помимо прочего, есть задачи по сортировке данных по различным группам, а также прогнозирование различных показателей.