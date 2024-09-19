МТС демонстрирует преимущества NB-IoT на международной выставке

Компания МТС примет участие в Международной специализированной выставке жилищно-коммунального хозяйства «НАШ ДОМ», которая пройдет с 18 по 20 сентября в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» по адресу проспект Победителей, 14. На стенде МТС будет представлены возможности технологии NB-IoT.

Посетители выставки смогут ознакомиться с технологией NB-IoT, которая представляет собой стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между устройствами. Эта технология открывает новые горизонты для оптимизации управления ресурсами в жилищно-коммунальном хозяйстве, обеспечивая надежную связь для огромного числа устройств.

На стенде МТС сотрудники предоставят участникам информацию о современных возможностях, которые предлагает компания для бизнеса и повседневной жизни. Эксперты компании также ответят на вопросы и предложат рекомендации по внедрению технологий связи нового поколения.

«Выставка «НАШ ДОМ» — отличная платформа для обмена опытом и знакомства с последними технологиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Мы уверены, что наше участие позволит более широко представить потенциал решений на базе NB-IoT и привлечь внимание к их практическому применению в отрасли», — подчеркнула Людмила Савчук, начальник управления по работе с ключевыми клиентами компании МТС.