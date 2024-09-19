В YouTube появится ИИ для генерации идей и видео

Google активно внедряет искусственный интеллект в свои сервисы, и YouTube не стал исключением. На недавнем мероприятии Made on YouTube были анонсированы новые функции, основанные на передовых алгоритмах ИИ, которые обещают улучшить создание и просмотр видео на платформе. Эти изменения, вероятно, повлияют на то, как авторы контента создают свои ролики, а также на сами видео, публикуемые на YouTube.

YouTube готовит к запуску несколько новых функций, основанных на искусственном интеллекте, которые помогут авторам контента в создании видео. Функция "Вдохновение", уже прошедшая бета-тестирование, предоставляет авторам идеи для видео, генерирует заголовки, миниатюры и текстовые описания. Она станет полезным инструментом для создания контента.

Нейросеть Veo для создания реалистичных видео теперь интегрирована в Shorts. Созданные с помощью Veo ролики будут помечены соответствующим образом. Обе эти функции будут постепенно внедряться и станут доступны всем авторам контента к концу этого года или началу следующего.

Помимо этого, YouTube готовит функцию автоматического дубляжа видео на различные языки. Также появятся новые ИИ-инструменты для взаимодействия с подписчиками в разделе "Сообщества". Так, YouTube активно развивает инструменты, основанные на искусственном интеллекте, чтобы сделать создание и просмотр видео более удобным и разнообразным.