Названы лучшие Android-смартфоны

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала свежий рейтинг лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности на конец сентября 2024 года.

В бюджетной категории до 142 долларов лидером по соотношению цены и производительности стал ZTE Voyage (Yuanhang) 41. Второе место занял Wiko Hi Enjoy 60s, а тройку лидеров замкнул iQOO Z9x.

В ценовой категории от 143 до 284 долларов лидером по соотношению цены и производительности остался Redmi Turbo 3. Второе место занял Realme GT Neo6, а третье – Redmi K70E.

В ценовой категории от 285 до 426 долларов лидером по соотношению цены и производительности стал iQOO Z9 Turbo+, дебютировавший в сентябре. Предыдущий лидер, Redmi K70 Extreme Edition, опустился на второе место. Тройку лидеров замкнул iQOO Neo9.

В ценовой категории от 427 до 568 долларов лидерство по соотношению цены и производительности сохранил OnePlus Ace 3 Pro. На втором и третьем месте расположились Realme GT5 Pro и iQOO Neo9 Pro соответственно.

В категории смартфонов стоимостью от 569 долларов лидерами по соотношению цены и производительности стали Red Magic 9 Pro и Red Magic 9S Pro, занявшие первое и второе места соответственно. Тройку лидеров замкнул Red Magic 9 Pro+.