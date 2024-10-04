Google добавляет в поисковик ещё больше ИИ

Google вводит рекламу в AI Overview — краткие сводки, генерируемые искусственным интеллектом, которые обобщают результаты поиска. В эти обзоры будут включены ссылки на исходные веб-страницы. Кроме того, в поисковике появится новый формат результатов, основанный с помощью ИИ.

Эти нововведения — часть стратегии Google по удержанию пользователей и предотвращению их перехода на альтернативные площадки с искусственным интеллектом, такие как ChatGPT от OpenAI и Perplexity. Эти платформы предоставляют ответы на запросы, которые раньше пользователи задавали Google. Perplexity, основанная всего два года назад, уже нарастила свою аудиторию до 85 миллионов посещений в месяц, что, хотя и не соизмеримо с масштабами Google, все же является тревожным сигналом для технологического гиганта.

С момента запуска функция AI Overview столкнулась с критикой за ошибки и сомнительные советы (например, добавить клей в пиццу). Согласно отчету платформы SE Ranking, ИИ-сводки часто ссылаются на устаревшие данные, а также не способны отличить правду от вымысла.

Google планирует монетизировать функцию AI Overview. В ближайшее время пользователи в США увидят рекламные объявления в ИИ-сводках на мобильных устройствах. Эти объявления будут помечены как "Реклама" и будут отображаться вместе с обычным контентом в ответах ИИ. Google утверждает, что тестирование показа рекламы на ограниченной аудитории показало положительные результаты.