В БГУИР состоялся студенческий хакатон

5 октября студенческим советом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, советом молодых ученых и компанией «PlaysDev» был организован хакатон. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Студенты технических специальностей, уверенно работающие с Linux, были приглашены пройти обучение и показать свои навыки на практике. Первым этапом рекрутеры «PlaysDev» поделились своим опытом: присутствующие поговорили о создании выделяющихся CV, которые помогут на старте карьеры. После этого все участники хакатона разделились на команды для того, чтобы прослушать лекции, получить полезные практические материалы и выполнить задачи на время. Команды работали с менторами «PlaysDev», получая от DevOps-инженеров задания и обратную связь. Оценивались не только техническая часть, но и soft skills.

Для финала в университет были приглашены 10 команд, чтобы показать все, чему научились, и побороться за призовые места. Лучшие из участников получили возможность пройти стажировку в команде DevOps и приятный бонус: топ-3 победителя получили корпоративный мерч от компании.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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