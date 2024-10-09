MediaTek представила самый мощный процессор для Android-смартфонов

MediaTek представила Dimensity 9400, новую флагманскую однокристальную платформу, которая претендует на звание самого мощного процессора для Android-смартфонов на сегодняшний день. Новый чипсет отличается не только эволюционным улучшением технических характеристик, но и несколькими новаторскими функциями. Особо стоит отметить мощные возможности искусственного интеллекта, встроенные в Dimensity 9400.

Чипсет MediaTek Dimensity 9400, произведенный по усовершенствованному 3-нм техпроцессу, обещает значительный прирост энергоэффективности - на 40% по сравнению с предшественником Dimensity 9300. В основе его производительности лежит мощная комбинация процессорных ядер:

• Одно ядро Arm Cortex-X925 с тактовой частотой 3,65 ГГц для максимальной производительности,

• Три ядра Cortex-X4 для баланса между мощностью и энергопотреблением,

• Четыре ядра Cortex-A720 для оптимальной работы в повседневных задачах. Отсутствие "малых" ядер Arm позволило значительно повысить производительность: на 35% в одноядерном режиме и на 28% в многоядерном.

Графический процессор Arm Immortalis-G925 с 12 ядрами обеспечивает визуальные эффекты нового уровня. Увеличенный кеш (вдвое L2 и на 50% L3) и улучшенные алгоритмы трассировки лучей, которые стали на 40% эффективнее, позволяют насладиться потрясающей графикой в играх и других приложениях. Dimensity 9400 - это мощный и энергоэффективный чипсет, который устанавливает новые стандарты в мобильной индустрии.

MediaTek представляет свой собственный нейропроцессор (NPU), который открывает новые возможности для мобильных устройств. Ключевые особенности:

• Локальное обучение легких моделей: NPU позволяет обучать модели искусственного интеллекта непосредственно на устройстве, что обеспечивает более быструю обработку данных и повышение конфиденциальности.

• Ускоренная обработка запросов: NPU обеспечивает на 80% более производительную обработку запросов к большим языковым моделям, что делает взаимодействие с ИИ более плавным и отзывчивым.

• Генерация видео с помощью ИИ: NPU позволяет создавать видеоконтент с использованием искусственного интеллекта, открывая новые возможности для креативной работы.

• Фреймворк: NPU предоставляет разработчикам инструменты для создания собственных агентов искусственного интеллекта, что расширяет возможности мобильных приложений.

• Поддержка современных моделей ИИ: NPU поддерживает самые современные модели искусственного интеллекта и связанные с ними технологии, обеспечивая высокую производительность и функциональность.