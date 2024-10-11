Резиденты ПВТ принимают участие в выставке «Искусственный интеллект в Беларуси»

В Минске проходит выставка «Искусственный интеллект в Беларуси», организованная Национальной академией наук Беларуси. Основной акцент мероприятия сделан на разработки в сфере медицины. Среди экспонентов – в том числе и резиденты Парка высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Компания-резидент ООО «ЛВО» презентует цифровую платформу ЭИАС БОС (Экспертная информационно-аналитическая система биологических очистных сооружений), которая предназначена для очистных сооружений городов для повышения экологической и ресурсной эффективности процессов очистки сточных вод с применением технологий по глубокому удалению биогенных элементов. Продукт компании – цифровой двойник технолога – основан на интеллектуальных адаптивных алгоритмах и уже успешно внедрен на очистных сооружениях Бреста.

Резидент ПВТ ЗАО «Интеллектуальные системы», разработчик программных продуктов для автоматизации бухгалтерского и управленческого учёта организаций Республики Беларусь, презентует программу для автоматизации процессов стоматологической клиники «1С: Стоматология». Программа предусматривает широкий спектр возможностей для руководства стоматологических клиник, врачей и пациентов, а технологии искусственного интеллекта используются для обеспечения быстрого доступа к карточке пациента, постановки диагноза и составления индивидуального плана лечения.

На выставке также представлена система поддержки принятия врачебных решений на базе технологий искусственного интеллекта для анализа цифровых медицинских изображений, выявления объектов на маммографических, флюорографических (рентгенографических) исследованиях, а также КТ-исследованиях органов грудной клетки и головного мозга и автоматической интерпретации результата «New Lab», разработанная на основе программных продуктов резидента ПВТ ООО «Комета Рад». Продукт интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой медицинской диагностики, сокращает время на анализ исследований и увеличивает показатели выявляемости заболеваний на ранних стадиях.