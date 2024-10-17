Samsung выпустила важное обновление безопасности для смартфонов

Samsung выпустила критическое обновление безопасности для Galaxy S21, которое включает в себя октябрьский патч (G99xBXXSDGXI5). Обновление устраняет 42 уязвимости в One UI и Android, в том числе одну, связанную с процессором Exynos 2100.

Обновление безопасности уже доступно в США и некоторых европейских странах, но для глобального распространения потребуется несколько дней или даже недель. Как обычно, обновление не несет в себе никаких новых функций.

Samsung активно работает над новой версией пользовательского интерфейса - One UI 7. Первыми ее получат смартфоны линейки Galaxy S25, которые должны выйти в середине января 2025 года.