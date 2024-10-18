Владельцы iPhone 16 жалуются на быстрый разряд батареи

Пользователи iPhone 16 и iPhone 16 Pro сообщают о проблемах с быстрой разрядкой батареи, о чем пишут на Reddit, а также в сообществах Apple и на форумах MacRumors.

Жалобы в основном поступают от обладателей iPhone 16, однако подобные проблемы отмечаются и у владельцев более старых моделей с установленной iOS 18. На MacRumors уже давно обсуждается проблема времени работы батареи в iOS 18, начиная с периодов бета-тестирования.

Однако после выхода финальной версии iOS 18 и появления iPhone 16, эта ситуация вновь привлекла внимание. Многие владельцы iPhone 16 заметили значительное снижение заряда аккумулятора, даже когда их устройство не используется.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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