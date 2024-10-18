Вышло приложение ChatGPT под Windows

OpenAI запустила бета-тестирование своего приложения Chat для Windows, доступное только для пользователей с платной подпиской. Предварительная версия приложения доступна для скачивания в Microsoft Store.

Приложение Chat для Windows, как и его версия для macOS, позволяет взаимодействовать с чат-ботом с искусственным интеллектом в отдельном окне, которое можно использовать одновременно с другими программами. Для быстрого запуска приложения можно использовать комбинацию клавиш Alt + Space. Оно позволяет загружать в Chat фотографии и другие файлы, а также использовать мощную модель OpenAI o1. Некоторые функции, например расширенный голосовой режим, пока недоступны.

Приложение Chat для macOS было запущено в июне, но вскоре после этого была обнаружена уязвимость, из-за которой переписка с чат-ботом сохранялась в открытом виде. OpenAI исправила эту проблему, и теперь все локальные данные шифруются. В настоящее время приложение Chat для Windows доступно только для пользователей платных подписок (Chat Plus, Enterprise, Team и Edu), но OpenAI обещает сделать его доступным для всех в этом году.