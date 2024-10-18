Представлен смартфон Samsung Galaxy A16

Samsung представила во Франции две модели смартфонов - Galaxy A16 5G и Galaxy A16 4G. Galaxy A16 5G дебютировал ранее, а вот Galaxy A16 4G был представлен официально только сейчас. Цена пока не объявлена, но известно, что Galaxy A16 4G будет дешевле версии с поддержкой 5G примерно на 30 евро.

Оба устройства будут получать обновления программного обеспечения в течение 6 лет, что делает Galaxy A16 4G самой доступной моделью Samsung с такой длительной программной поддержкой.

Смартфон Galaxy A16 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. В основе устройства лежит процессор MediaTek Helio G99, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 25 Вт. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, основная камера — 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Galaxy A16 также обладает защитой IP54, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, портом USB Type-C и стандартным разъемом для наушников.

Galaxy A16 работает под управлением One UI 6.1 на базе Android 14. Таким образом, последняя версия Android для этой модели — Android 20.