В МТС появились новые смартфоны Samsung Galaxy S24 FE

В МТС поступили новые смартфоны Samsung Galaxy S24 FE. Их можно приобрести единым платежом или оплатить покупку частями — в кредит или рассрочку. Первым покупателям новинки предлагается бонус за 10 копеек — беспроводные наушники Galaxy Buds3.

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE оснащен ярким 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, которая обеспечивает плавную прокрутку и особенно полезна в динамичных играх. Высокотехнологичный экран порадует сочными цветами, высокой контрастностью и широкими углами обзора. Создавать четкие фото и видео в высоком качестве, даже в сложных условиях, поможет мощная тройная камера.

Разрешение основного сенсора составляет 50 Мп. Система оптической стабилизации изображения компенсирует тряску рук. Захватить в кадр больше пространства позволит сверхширокоугольный модуль на 12 Мп. Телефотокамера на 8 Мп с 3-кратным оптическим зумом сможет качественно приблизить далеко расположенные объекты. Для видеозвонков и селфи предусмотрена фронтальная камера на 10 Мп.

Смартфон собран на базе высокопроизводительного процессора Exynos 2400e, изготовленного по техпроцессу 4 нм. Он позволит с комфортом пользоваться всеми современными приложениями и играми. Корпус смартфона надежно защищен от проникновения воды по стандарту IP68. Длительное время автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Samsung Galaxy S24 FE 8/128 ГБ доступен за 2349 рублей, модель с памятью 8/256 ГБ — за 2499 рублей. Также смартфоны можно приобрести в рассрочку с ежемесячным платежом от 102,14 рубля. Первые покупатели новинки могут дополнительно оформить бонус за 10 копеек — беспроводные наушники Galaxy Buds3.