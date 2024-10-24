Самая масштабная мобильная сеть и высокие показатели качества связи – у А1

А1 успешно продолжает доказывать свое лидерство как в отношении размера мобильной сети, так и в отношении высокого качества связи. Так, сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси — более 13 000 — и имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел. Более того, благодаря партнерству с инфраструктурным оператором beСloud компания А1 объединяет более 6000 базовых станций в стандарте LTE/4G в диапазонах 800, 1800 и 2600 МГц.

На протяжении более 25 лет компания развивает свою сеть и технологии передачи данных, чтобы предоставлять лучшее качество связи для своих клиентов. Сегодня по совокупности наблюдений портала хваля.бел по параметрам и показателям качества услуг сотовой подвижной электросвязи именно в сети А1 зафиксированы:

• самая высокая средняя скорость передачи данных;

• самая высокая средняя балльная оценка качества воспроизведения видео;

• самая высокая средняя балльная оценка качества передачи речи;

• самая низкая доля неуспешных вызовов от общего количества вызовов;

• самая низкая доля неуспешных попыток передачи данных от общего количества попыток передачи данных;

• самая низкая доля неуспешных сеансов загрузки web-страницы;

• самое короткое среднее время загрузки web-страницы.

Эти данные получены по результатам оценки качества сотовой подвижной электросвязи по совокупности наблюдений по состоянию на 23.10.2024 г. и могут варьироваться от квартала к кварталу.

Чтобы получить лучший пользовательский опыт от услуг связи рекомендуем использование самого современного стандарта сотовой связи из действующих в Беларуси: 4G (LTE). Связь четвертого поколения обеспечивает значительно более высокую скорость мобильного интернета и качество голосовой связи по сравнению с предыдущим стандартом 3G, что позволяет абонентам с комфортом пользоваться всеми современными возможностями для общения, развлечений и отдыха — от совершения вызовов и просмотра видео до удаленной работы онлайн-игр. Особенно важно, что соединение по 4G является более стабильным и надежным по сравнению с другими стандартами связи. На практике это означает более комфортные условия для пользователей: звоните близким, общайтесь в мессенджерах, смотрите фильмы и не делайте паузу для их дозагрузки, проверяйте почту и листайте ленту в соцсетях без задержек.

Чтобы перейти в 4G и воспользоваться всеми преимуществами качественной связи, нужно:

включить 4G (LTE) в настройках телефонного аппарата. Переход на новый стандарт связи совершенно бесплатный. При выборе такого режима мобильное устройство будет приоритетной сетью выбирать 4G, но при необходимости сможет автоматически временно переключиться в 3G;

включить режим VoLTE в настройках для обеспечения более высокого качества голосовых вызовов;

в случае, если SIM-карта не поддерживает LTE — заменить ее на USIM или eSIM. Сделать это можно совершенно бесплатно в любом магазине А1;

в случае, если телефон не поддерживает LTE — выбрать актуальную модель по фильтру «Поддержка 4G/LTE».

Проверьте готовность вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети при помощи USSD-запроса *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении «Мой А1». А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G можно на специальной странице по ссылке.