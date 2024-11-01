HONOR Magic V3 назван одним из «Лучших изобретений 2024 года» по версии журнала TIME

Журнал TIME включил смартфон HONOR Magic V3 в ежегодный список лучших изобретений за 2024 год. В этом списке представлены самые выдающиеся инновации, меняющие жизнь в различных областях, включая здравоохранение, искусственный интеллект, экологию и зеленую энергетику.

Новейший складной смартфон HONOR, недавно дебютировавший на мировом рынке, занял почетное место в категории «Бытовая электроника», а TIME заявил, что многие складные смартфоны на рынке «все еще слишком громоздки для многих потребителей». Рассказывая о лучших изобретениях 2024 года, TIME заявил, что устройство HONOR Magic V3 — самый тонкий в мире смартфон, толщина которого в сложенном состоянии составляет всего 9,2 мм — «кажется, взломало код», и упомянул, что оно «оснащено передовыми инструментами ИИ, которые улучшают четкость голоса во время звонков, редактируют фотографии или удаляют с них лишние объекты. А также смартфон оснащен одной из лучших в сегменте камерой с четырьмя объективами».

В списке 2024 года редакторы TIME пишут: «Результатом стал список из 200 новаторских изобретений и 50 изобретений, заслуживающих особого упоминания, включая самый большой в мире компьютерный чип, человекоподобного робота и биолюминесцентное комнатное растение. Эти изобретения меняют то, как мы живем, работаем, играем и думаем».