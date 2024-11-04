Google запускает «Learn About» — интерактивное обучение на базе ИИ

Компания Google анонсировала новый образовательный инструмент с использованием искусственного интеллекта под названием «Learn About». Он был впервые представлен на конференции Google I/O в мае этого года. Данный инструмент нацелен на трансформацию образовательного процесса, предлагая пользователям возможность исследовать новые темы через увлекательный диалог, а не просто читать тексты и рассматривать изображения.

«Learn About» ориентирован на тех пользователей, которые активно обращаются к поисковым системам для обучения и самообразования. В отличие от классических подходов, где информация представляется в статичном виде, данная платформа предоставляет возможность персонализированного и интерактивного обучения, действуя как виртуальный наставник. Пользователи могут задавать вопросы, загружать свои материалы или выбирать из множества доступных тем — от простых повседневных вопросов до сложных академических дисциплин.

Искусственный интеллект создает контент, который помогает глубже понять материал, связывая ключевые концепции и формируя более целостное восприятие. Google объединил привычные учебные ресурсы, видео, статьи и изображения с диалоговым ИИ, разработав полноценного цифрового помощника для обучения.

Google акцентирует внимание на том, что данный инструмент является экспериментальным, и на текущем этапе в нем могут возникать неточности или вводящая в заблуждение информация. В связи с этим пользователям советуют проверять полученные данные и делиться своими отзывами. Также стоит отметить, что функция «Learn About» не сохраняет историю чатов, и вся информация удаляется при закрытии страницы.