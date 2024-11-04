Представлен флагманский смартфон Realme GT 7 Pro

Компания Realme анонсировала в Китае свой новый флагманский смартфон — GT 7 Pro. Устройство оснащено большим и ярким экраном, высокопроизводительной однокристальной платформой Snapdragon 8 Elite с эффективной системой охлаждения, а также аккумулятором большой ёмкости.

Realme GT 7 Pro оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, который имеет восемь ядер с тактовой частотой до 4,3 ГГц. У устройства доступно 12 или 16 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 объемом от 256 Гбайт до 1 Тбайт. Также стоит отметить, что в нем реализована система связи Sky 2.0 и антенна собственной разработки, работающая как на высоких, так и на низких частотах, что обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх.

Смартфон оборудован основной камерой на 50 Мп, основанной на датчике Sony IMX906. Дополняют её 8-Мп широкоугольный модуль и 50-Мп телефотокамера с перископическим объективом на основе датчика Sony IMX882, обладающая трёхкратным зумом и функцией AI Zoom Ultra Clarity, разработанной самой компанией, которая улучшает чёткость при увеличении. В экран врезана фронтальная камера с разрешением 16 Мп.

Realme GT 7 Pro функционирует на базе Android 15 с пользовательским интерфейсом Realme UI 6.0. Производитель гарантирует три основных обновления операционной системы Android и четыре года обеспечения обновлений безопасности. Устройство обладает защитой от пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. Также поддерживаются технологии Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Особое внимание следует уделить мощному аккумулятору на 6500 мА·ч с кремниево-углеродным катодом, содержащим, по утверждению компании, рекордные 10% кремния в своем составе. Смартфон оснащен быстрой зарядкой мощностью 120 Вт, позволяющей восполнить 50% заряда всего за 14 минут. Также стоит отметить уникальный алгоритм управления питанием, который обеспечивает длительный срок службы батареи.

Стоимость смартфонов в Китае — от $520 до $675.