Критические уязвимости в картах Nvidia позволяют перехватывать доступ к ПК

Компания Nvidia сообщила о наличии опасных уязвимостей в своих видеокартах, которые могут позволить злоумышленникам получить доступ к компьютерам пользователей. Разработчики уже приняли меры и выпустили обновленные версии драйверов.

На сегодняшний день Nvidia занимает более 85% доли мирового рынка графических процессоров (GPU), а в сегменте игровых GPU ее доля составляет приблизительно 90%. Это означает наличие сотен миллионов графических процессоров Nvidia на глобальной арене.

Компания недавно подтвердила, что выявила как минимум восемь критических уязвимостей в драйверах для GeForce GPU. Хотя GeForce чаще всего ассоциируется с игровыми GPU, в данном случае это не совсем так. Уязвимости затронули также профессиональные графические процессоры и GPU для рабочих станций. Разработчики компании выпустили бюллетень безопасности, в котором подробно описаны каждая из уязвимостей, связанные с ними риски, уровень серьезности и рекомендации по их устранению.

Согласно информации от Nvidia, каждая из обнаруженных уязвимостей предоставляет хакерам возможность выполнять произвольный код, повышать права доступа до уровня администратора, собирать данные, подделывать информацию и полностью останавливать работу системы. Стоит отметить, что каждая из уязвимостей получила оценку по шкале серьезности от 0 до 10. Из восьми уязвимостей минимальная оценка составила 7,1, а максимальная — 8,2, что подчеркивает, что данные проблемы с драйверами GPU NVIDIA нельзя назвать незначительными, поскольку они были оценены довольно высоко.