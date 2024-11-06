МТС поделился опытом на конференции «Дни маркетинга, рекламы и брендинга»

4-5 ноября в Минске состоялось ключевое индустриальное бизнес-событие года — Международный Форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который проводится по инициативе Ассоциации Коммуникационных и Маркетинговых Агентств Беларуси (АКМА) и из года в год привлекает участников программой, насыщенной креативными инсайтами.

Хедлайнерами события по традиции стали эксперты локальных и международных брендов, неоднократно демонстрирующие рынку эффективность реализованных ими проектов. Одним из спикеров конференции стала Мария Канасевич, руководитель группы по связям с общественностью компании МТС. Она выступила с темой: «Креативный PR: как создавать проекты и события, о которых говорят».

«У МТС двадцатилетний опыт реализации ярких PR-проектов. У нас есть экспертиза и мы готовы ей делиться. Наши проекты отличаются масштабами, долгосрочностью и новизной, зачастую они решают конкретную проблему общества. О том, как отбирать идеи и получать такие результаты мы и рассказали на форуме «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», — поделилась Мария Канасевич.

По мнению Марии такие проекты объединяет то, что:

идея проекта связана с брендом; проект решает конкретную проблему или задачу; к сотрудничеству приглашаются лучшие из лучших; партнеры равнозначны, цель их объединения — усилить проект.

Кроме того, Мария продемонстрировала пошаговую реализацию кейса по созданию эксклюзивного атрибута бренда — аромата «DigitalEssence: мечтай, твори, созидай!», после чего каждый участник конференции получил в подарок открытку с ароматом.