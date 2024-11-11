В минском офисе "Яндекса" прошла экскурсия для школьников

Ученики гимназии № 33 г. Минска и гимназии г. Логойска побывали в минском офисе “Яндекса”. Визит оказался увлекательным и полезным: ребята узнали о работе в компании. “Яндекс” по-настоящему заботится о своих сотрудниках: в офисе есть комнаты отдыха, кофе-поинты, спортзал, переговорки, всё очень уютно и современно.

Руководитель бэкенда каталога “Яндекс Лавки” Иван Ходор поделился с ребятами своими лайфхаками для успешной жизни и карьеры: «Общайтесь и знакомьтесь, пишите (много кода), смотрите вокруг, любите папу и маму, приходите на ФПМИ (БГУ) и в “Яндекс”».

Также Иван рассказал о пользе пет-проектов: «Создавать свои программные продукты и формировать портфолио стоит уже сейчас. Это, безусловно, поможет при устройстве на работу. И создание игр — это один из самых приятных и выигрышных вариантов».

Особым сюрпризом для ребят, увлекающихся разработкой игр (GameDev Junior), стало общение с Иваном Полюховичем, руководителем платформы сервиса Яндекс Игры. Сейчас школьники Михаил Зелев (гимназия 33 г. Минска) и Евгений Орловский (гимназия г. Логойска) готовят созданные ими обучающие игры для публикации на сервисе.

Педагоги Наталия Курсова (гимназия 33 г. Минска) и Вероника Лещинская (гимназия г. Логойска) обсудили с Иваном Полюховичем востребованность и возможности публикации обучающих игр на сервисе “Яндекс Игры”. Сейчас игры, созданные ребятами, тестируют ученики этих гимназий.

После экскурсии школьники были полны впечатлений и вдохновения. Ребята увидели современную рабочую среду и получили полезные советы от опытных специалистов. Эти встречи — настоящий стимул для дальнейшего развития в области IT и геймдева.

Визит в минский офис “Яндекса” стал для школьников не только интересным опытом, но и важным шагом в формировании их будущих карьерных устремлений. Возможно, кто-то из этих ребят в будущем станет ведущим специалистом в сфере технологий и будет вдохновлять следующие поколения юных программистов и разработчиков.