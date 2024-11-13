Представлены игровые смартфоны RedMagic 10 Pro и 10 Pro+

Бренд RedMagic, принадлежащий компании ZTE, анонсировал в Китае свои флагманские игровые смартфоны RedMagic 10 Pro и RedMagic 10 Pro+, которые функционируют на базе мощного процессора Snapdragon 8 Elite. Эти устройства могут похвастаться объемом оперативной памяти до 24 Гбайт LPDDR5X-9600 и встроенной памятью до 1 Тбайт UFS 4.0. В тестах AnTuTu новинки демонстрируют впечатляющие результаты, достигая до 3 291 328 баллов.

Оба смартфона оснащены 6,85-дюймовыми OLED-экранами BOE Q9+ с разрешением 2688 × 1216 пикселей и частотой обновления 144 Гц. В каждом из этих устройств установлен игровой чип Red Core R3. Он способен обрабатывать разрешение 2K+ на скорости 120 кадров в секунду и обеспечивает параллельную обработку суперкадров.

Устройства оснащены 3,5-мм аудиовыходом, стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra, тремя микрофонами, двумя вибромоторами и боковыми сенсорными триггерами с частотой опроса 520 Гц. Кроме того, предусмотрен многофункциональный модуль NFC.

Смартфон RedMagic 10 Pro+ оснащен мощной батареей емкостью 7050 мА·ч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. За всего лишь 11 минут устройство может зарядиться до 50 %. Для полной зарядки потребуется 30 минут. В то же время модель RedMagic 10 Pro имеет аккумулятор на 6500 мА·ч и поддерживает быструю зарядку на 80 Вт.

Стоимость RedMagic 10 Pro в исполнении Dark Knight / Day Warrior и конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти составляет 4999 юаней (около $692), версия на 12/512 Гбайт памяти оценивается в 5499 юаней (около $761). В исполнении RedMagic 10 Pro Deuterium Front Transparent Dark Night / Silver Wing с памятью 12/256 Гбайт новинка оценивается в 5299 юаней (около $733), а в конфигурации 12/512 Гбайт — в 5799 юаней (около $803).