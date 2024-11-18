В Минске завершился этап соревнований по разработке игр в среде Scratch GameDevJunior

В Минске завершился очередной этап соревнований по разработке игр в среде Scratch GameDevJunior, организованных для учащихся 3-7 классов. На церемонии подведения итогов присутствовали представители ООО "ГеймСтрим" и УО”Минский дворец детей и молодежи”.

Учащиеся продемонстрировали свои таланты в создании игровых проектов, показав высокий уровень креативности и технических навыков. Профессиональное жюри, в состав которого входили преподаватели ФИТО БГУИР и представители игровых компаний, отметило не только инновационность и оригинальность игр, но и вклад педагогов в подготовку своих учеников.

Заслуженные награды получили как авторы лучших проектов, так и их наставники. Призёрами соревнования стали:

Номинация ScratchStart

1 место Исаченко Роман ГУО “Острошицкая средняя школа Логойского района”

2 место Аксенова Мария ГУО “Средняя школа № 1 г. Полоцка”

3 место Чечетко Егор, ГУО “Гимназия №33 г. Минска”

Номинация ScratchPRO

1 место Германов Илья ГУО ”Средняя школа № 3 г. Логойска”

1 место Орловский Евгений ГУО “Гимназия г. Логойска”

2 место Симачев Денис ГУО “Средняя школа № 174 г. Минска”

3 место Грисько Владислав, ГУО “Средняя школа № 66 г. Гомеля”

Отдельными призами были награждены педагоги, чьи ученики показали выдающиеся результаты:

Михневич Алеся Анатольевна, учитель информатики ГУО ”Средняя школа № 3 г. Логойска”,

Иванчикова Ксения Владимировна, ГУО " Острошицкая средняя школа Логойского района".

В рамках мероприятия также обсудили подготовку к следующим соревнованиям, которые планируется провести в Минском Дворце детей и молодежи 27 декабря этого года. Организаторы уверены, что это событие станет ещё более масштабным и увлекательным для всех участников - разработка игр является перспективным отраслевым направлением для нашей страны.

Кроме того разработка игр - отличный формат подготовки технологических команд для работы в любой сфере IT бизнеса. И готовятся эти команды: обучаются и тренируются, в режиме соревнований по разработке игр GameDevJunior.