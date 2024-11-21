Xiaomi представила смартфон Redmi A4 5G

Xiaomi представила Redmi A4 5G — новый бюджетный смартфон начального уровня с поддержкой 5G.

Redmi A4 5G получил 6,88-дюймовый HD+ дисплей (1600 × 720 пикселей) с соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц и яркостью 600 кд/м². Смартфон оборудован 5-Мп фронтальной камерой (f/2.2) в каплевидном вырезе и основной камерой с 50-Мп сенсором (f/1.8) и датчиком глубины.

Аппаратной основой Redmi A4 5G стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 (два ядра Kryo A78 с частотой до 2,0 ГГц и шесть ядер Kryo A55 с частотой до 1,8 ГГц), который изготавливается по техпроцессу 4 нм. За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 611. Конфигурацию дополняют 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель на 64 или 128 Гбайт. Расширить дисковое пространство можно за счёт карты памяти microSD объёмом до 1 Тбайт. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 5160 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 18 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Смартфон работает под управлением программной платформы Android 14 с фирменным интерфейсом HyperOS. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой поверхности корпуса. Redmi A4 5G имеет габариты 171,88 × 77,80 × 8,22 мм и весит 212 г. Покупатели смогут выбирать между чёрным и светло-фиолетовым вариантами цветового исполнения корпуса. Стоимость смартфона с 64 Гбайт памяти составит около $100, а за вариант с накопителем на 128 Гбайт обойдётся в $112.