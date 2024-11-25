WhatsApp объявил о запуске новой функции

Команда WhatsApp проинформировала о введении новой функции — автоматической расшифровки голосовых сообщений. Эта опция станет особенно удобной для пользователей, которые находятся в шумной обстановке и не имеют возможности прослушать сообщение.

В WhatsApp подчеркнули, что голосовые сообщения расшифровываются исключительно на устройстве пользователя: никакие данные не передаются никуда, и никто не имеет доступа к ним. Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно активировать соответствующую опцию в разделе настроек «Чаты» и выбрать язык для расшифровки. После этого, при длительном нажатии на отправленное голосовое сообщение, в контекстном меню станет доступной опция «Транскрибировать» – автоматическая расшифровка не осуществляется.

В течение следующих нескольких недель WhatsApp начнёт внедрение новой функции в странах, языки которых поддерживаются приложением. На iOS 16 доступны английский, испанский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, турецкий, китайский и арабский. На устройствах с iOS 17 и более поздних версиях также будут поддерживаться датский, финский, малайский, норвежский, голландский, шведский, иврит и тайский. В свою очередь, на Android будут доступны расшифровки голосовых сообщений на английском, испанском, португальском и русском языках. В будущем планируется добавление поддержки других языков.