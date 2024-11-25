МТС провел мастер-классы по профилактике кибербуллинга для учащихся из Могилева

Компания МТС ко Всемирному дню ребенка провела в Могилеве мастер-классы по профилактике кибербуллинга среди детей и подростков. Встречи с психологом посетили почти 800 школьников и учащихся колледжа. Мероприятие организовано в рамках совместного проекта МТС, Министерства образования и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси #ИнтернетБезБуллинга.

Мастер-классы в Архитектурно-строительном колледже и Средней школе №45 г. Могилева провел Владимир Максименко, педагог-психолог Республиканского центра психологической помощи. Он рассказал, какие формы может принимать виртуальная агрессия, с какими травмирующими последствиями сталкиваются ее участники, а также поделился практиками, которые позволят детям и подросткам успешно бороться с угрозами в сети и защищать свои права в цифровой среде.

Младшему поколению МТС ко Всемирному дню ребенка подарил воркбуки с яркими иллюстрациями и дельными советами, как защитить себя от кибербуллинга и самим не стать хейтерами. Пособие-тренажер содержит практические упражнения по предотвращению травли в интернете для любой из ролей.

«Мы хотим, чтобы присутствие как взрослых, так и детей в сети было комфортным и безопасным. Инициатива МТС, Министерства образования и ЮНИСЕФ позволяет привлекать внимание к вопросам безопасности детей в цифровом пространстве и вносить свой посильный вклад в решение проблемы кибербуллинга. Проект #ИнтернетБезБуллинга помогает сформировать у детей и подростков универсальные навыки предвещать и защищаться от угроз, которые могут поджидать их в интернет-пространстве», — рассказывает руководитель группы по связям с общественностью компании МТС Мария Канасевич.

Инициатива по профилактике кибербуллинга #ИнтернетБезБуллинга реализуется с 2021 года. В рамках глобальной кампании для детей и подростков проводятся онлайн- и оффлайн-мероприятия с участием психологов, в процессе обучения используются уникальные тесты-тренажеры и обучающие видео.