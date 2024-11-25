Xiaomi представила новую серию умных телевизоров Redmi Smart TV X 2025

Xiaomi анонсировала серию Redmi Smart TV X 2025, включающую четыре модели с 4K-экранами диагональю от 55 до 85 дюймов и частотой обновления 240 Гц. Телевизоры оснащены технологиями защиты зрения для комфортного просмотра.

Все модели Redmi Smart TV X 2025 оснащены 4K-экранами с 94% охватом цветового пространства DCI-P3 для точной цветопередачи. В основе работы телевизоров лежит флагманский четырёхъядерный процессор MediaTek MT9655 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, обеспечивающий высокую скорость отклика (по заявлению Xiaomi).

Телевизоры работают под управлением операционной системы HyperOS 2 с расширенными функциями ИИ и комплектуются удобным пультом ДУ с NFC. Поддерживаются сети Wi-Fi 6, предусмотрен высококачественный интерфейс и интеллектуальный центр управления.

Продажи Redmi Smart TV X 2025 в Китае стартуют 27 ноября. Цена 55-дюймовой модели — 2179 юаней (~$300), 85-дюймовой — 4799 юаней (~$649). Информация о международном релизе пока отсутствует.