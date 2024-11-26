Производителя Gorilla Glass могут оштрафовать на $1.25 млрд

Компания Corning, производитель популярного защитного стекла Gorilla Glass, предложила ряд мер для урегулирования антимонопольного расследования, инициированного Европейским союзом. В расследовании, начатом 6 ноября, американская компания подозревается в том, что она использовала эксклюзивные контракты для вытеснения конкурентов с рынка ударопрочного стекла для смартфонов. Это позволило Corning занять фактически монопольное положение на мировом рынке, полностью лишив конкурентов доступа к нему.

Компания сообщила, что готова исключить эксклюзивные положения из соглашений с производителями смартфонов, обязаться не использовать такие положения в будущем, а также не требовать от производителей закупать большие объемы продукции. Кроме того, Corning обязуется отстаивать свои патенты только в случае их нарушений, а не при разрыве контрактов с производителями.

Если Еврокомиссия одобрит эти предложения, они будут действовать по всему миру как минимум девять лет. В случае нарушения, Corning грозят штрафы до 10% от мирового оборота, что составит около $1.25 млрд по итогам 2023 года.