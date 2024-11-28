Xiaomi представила Redmi K80 Pro

Xiaomi представила в Китае флагманский Redmi K80 Pro и его версию Champion Edition, созданную в стиле Lamborghini Huracán GT3 EVO2. Смартфон имеет двухслойный корпус из стекла с ультратонкими рамками (1,9 мм, на 21% тоньше, чем у предшественника) и защищён стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, увеличивающим прочность в 20 раз (по данным производителя).

Redmi K80 Pro работает на 3-нм чипсете Snapdragon 8 Gen 2, обеспечивающем, по заявлению производителя, повышенную энергоэффективность, а также 45% прирост производительности CPU и 44% — GPU по сравнению с предыдущим поколением.

Redmi K80 Pro имеет тройную камеру: 50-Мп основная камера (Light Fusion 800, OIS, кинематографический динамический диапазон 13,2EV), 32-Мп сверхширокоугольная камера (120°) и 50-Мп телеобъектив (2,5x оптический зум, 5x без потерь, 20x цифровой зум, макро). Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп.

Redmi K80 Pro оснащен ИК-пультом, NFC и чипом Surge T1S для улучшенного приёма 5G (19 диапазонов). Стереодинамики обеспечивают качественный звук. Работает смартфон под управлением HyperOS 2, отличающейся высокой производительностью, быстрым запуском приложений и минимальными задержками.

В K80 Pro установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч. В комплекте поставляется быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Смартфон имеет класс защиты IP68 от пыли и воды. Redmi K80 Pro выпускается в цветах Snow Rock White (белый), Mountain Green (зелёный) и Midnight Black (чёрный).

Стоимость смартфонов - от $511 до $663.