Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Counterpoint Research составила список самых продаваемых смартфонов в третьем квартале этого года. Первую строчку здесь занял базовый iPhone 15. На его долю пришлось 3% от общего объема реализованных гаджетов.

На второе место попал iPhone 15 Pro Max, а на третье - iPhone 15 Pro. За ними идут Samsung Galaxy A15 5G, Samsung Galaxy A15 4G, iPhone 14, Redmi 13C, Samsung Galaxy A05, Samsung Galaxy S24 и Samsung Galaxy S24 Ultra.

В исследовании говорится, что в целом продажи смартфонов Apple немного снизились. Причина - увеличение поставок продуктов Samsung.