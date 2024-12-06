В БГУИР проходит конференция "Медэлектроника - 2024"

5 декабря в БГУИР состоялось открытие XIV Международной научно-технической конференции «Медэлектроника - 2024. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии". Программа конференции рассчитана на два дня, участниками стали университеты из восьми стран. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Торжественное открытие конференции прошло с участием ректора БГУИР Вадима Богуша. «В XXI веке ключевой объект научных исследований — человек, а ключевая цель научно-технологического развития — повышение качества жизни человека. Современный человек должен жить полноценной и насыщенной жизнью. И, конечно, не в стенах медучреждений. Такой человекоцентрированный подход науки подчеркивает актуальность и важность проведения сегодняшней конференции», - отметил Вадим Анатольевич.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета. Сергей Петрович подчеркнул необходимость слаженной совместной работы медиков и специалистов в сфере технологий для развития практического здравоохранения не только нашей страны, но мирового сообщества.

В рамках конференции участники обсуждают научные и практические достижения в области проектирования и применения средств медицинской электроники, разработки и внедрения новых медицинских технологий, подготовки специалистов.

Работа конференции проводится в формате пленарных и секционных заседаний по следующим направлениям:



- Фундаментальные науки и информационные технологии медицине;

- Новые средства и технологии в диагностике и лечении;

- Новые технологии в восстановительной медицине, реабилитации, экологии и курортологии.



Также запланировано проведение круглого стола по теме «Искусственный интеллект и медицина в 21 веке». Всего на конференцию заявлено более 100 секционных и стендовых докладов, авторами и соавторами которых являются работники более чем 30 университетов и научных организаций из Беларуси, Узбекистана, Российской Федерации, Вьетнама, Туркменистана, Китайской народной республики, Сирии, Казахстана.