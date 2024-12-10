Xiaomi представила умный сейф

Xiaomi пополнила линейку умных устройств Mijia новым продуктом — сейфом Mijia Smart Safe Box. Этот сейф отличается прочным стальным корпусом, интеллектуальными функциями и управлением со смартфона.

Сейф выполнен из высокопрочной углеродистой стали (корпус) и стали марки Q235 (дверца), имеет размеры 300x400x300 мм и весит 14 кг. Он оснащен системой оповещения о взломе или необычной активности, а также уведомляет о незакрытой дверце. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth, а также фирменный чип Xiaomi с алгоритмом шифрования обеспечивают безопасность.

Сейф Mijia Smart Safe Box можно открыть шестью способами: отпечатком пальца, паролем, одноразовым паролем, двухфакторной аутентификацией, ключом или дистанционно через смартфон. Питание обеспечивают четыре батарейки AA (до 12 месяцев работы), а также имеется резервный USB Type-C порт.

В Китае Xiaomi Mijia Smart Safe Box продается за $89. Информация о глобальном релизе пока отсутствует.