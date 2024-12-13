Huawei провела большую презентацию новых устройств

Компания Huawei провела в Дубае большую презентацию новых устройств для глобального рынка. В их числе – складной флагманский смартфон Huawei Mate X6, смартфоны серии Huawei nova 13, беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 4 и Huawei FreeClip в новой розовой расцветке. Показали также несколько моделей планшетов. В ближайшее время продемонстрированные новинки могут появиться в продаже и в Беларуси.

Huawei Mate X6: новое слово в отрасли складных смартфонов

Складной смартфон Huawei Mate X6 получил тонкий, но прочный корпус, инновационные возможности многозадачности и мощную тройную камеру для реалистичной съемки с поддержкой 1,5 млн. спектральных каналов. Его камера состоит из основного модуля на 50 Мп с 10-ступенчатой регулируемой физической диафрагмой, ультраширокоугольного объектива на 40 Мп и телеобъектива с поддержкой функции макросъемки на 48 Мп.

Модель Huawei Mate X6 представлена в темно-сером, красном и черном цветах.

Huawei nova 13: серия смартфонов с инновационными функциями портретной съемки

Смартфоны серии Huawei nova 13 поддерживают технологию зума с разным фокусным расстоянием как на основной, так и на фронтальной камерах. Фирменная технология XD Portrait Engine позволяет оптимизировать качество фотографий сразу по нескольким параметрам.

Модель Huawei nova 13 Pro оснащена камерой на 50 Мп с регулируемой диафрагмой (f/1.4–f/4.0), которая может самостоятельно выбирать оптимальное значение в зависимости от условий съемки. В смартфонах серии также впервые представлена функция выбора кадра с наилучшим выражением лица при поддержке искусственного интеллекта на основе серии похожих портретных фото.

Линейка представлена в классическом черном и белом цветах, а также в новой зеленой расцветке.

Huawei FreeBuds Pro 4: флагманские наушники с технологией Huawei Sound

Новые флагманские беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 4 оснащены технологией Huawei Sound, которая означает, что устройство поддерживает воспроизведение звука без потерь и улучшенные возможности шумоподавления. Благодаря ей новинка способна передавать звук без потерь на скорости 2,3 Мбит/с, что в полтора раза быстрее по сравнению с 1,5 Мбит/с в наушниках предыдущего поколения. Поддерживается также кодек L2HC 4.0 собственной разработки, гарантирующий передачу звука высокого качества по Bluetooth без потерь и сжатия в диапазоне 48 кГц/24 бит.

Huawei FreeBuds Pro 4 обеспечивают высокое качество звучания благодаря использованию двух динамических излучателей, работающих при поддержке технологии цифрового преобразования. А во время вызовов наушники готовы устранять до 100 дБ посторонних шумов с помощью алгоритма шумоподавления Huawei на базе искусственного интеллекта, системы из трех микрофонов и датчика костной проводимости.

Huawei FreeClip: знакомые наушники в новом цвете и с новыми функциями

Беспроводные наушники Huawei FreeClip теперь выпускаются и в цвете «Розовое золото». Гаджет получил новые функции – такие как динамический алгоритм регулировки низких частот, управление движением головы и уведомления о падении. То есть, если наушник соскользнет с уха, то в нем прозвучит сигнал, а соответствующее уведомление отобразится на смартфоне.

Huawei FreeClip – это беспроводные наушники открытого типа. В них применятся конструкция с эластичным коннектором (C-Bridge Design). Используя эффект запоминания формы, он подстраивается под изгиб уха пользователя и обеспечивает комфортную посадку. По внешнему виду наушники напоминают серьги-каффы.

В настоящий момент наушники Huawei FreeClip доступны в Беларуси в черном и фиолетовом цветах.