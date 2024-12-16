В ПВТ прошел форум инновационного предпринимательства «Startup Generation»

11-12 декабря 2024 года на площадке бизнес-инкубатора Парка высоких технологий прошел форум инновационного предпринимательства «Startup Generation». Он стал важным этапом в цикле мероприятий по развитию единой экосистемы инновационного предпринимательства и стартап-движения в Беларуси, который в течение 2024 года проводил Парк высоких технологий. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

Два дня более 200 молодых предпринимателей со всех уголков страны представляли и защищали свои проекты перед экспертным жюри. Представители Министерства образования, вузов, стартап-центра ПВТ и компаний-резидентов подводили итоги года, анализировали состояние инфраструктуры в вузах и обсуждали новые направления развития инновационного предпринимательства.

Приветствуя участников, начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Александр Базанов подчеркнул: «Форум стартапов – это посыл к молодежи, он рассчитан на то, что уже в ближайшем будущем вы станете лидерами в своих отраслях, будете прославлять Республику Беларусь и преумножать ее богатства».

В конкурсной программе были представлены 32 проекта и только пять наиболее перспективных, по мнению экспертной комиссии, дошли до финала. Во второй день конкурса молодые предприниматели получили уникальную возможность презентовать свои идеи перед потенциальными заказчиками и даже выступить перед первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Николаем Снопковым, который принял участие в форуме и подчеркнул, что лучшие и востребованные идеи и стартапы всегда будут поддержаны Правительством.

Среди финалистов – мини-приложение для удобного поиска одежды «WearMe» от студентов Белорусского государственного университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, инновационный продукт «Fresh-метка» для объективной оценки качества продукции из Гродненского государственного университета им. Я.Купалы, электронная система для отслеживания клиентского опыта на предприятиях розничной торговли «RS ASSISTANT STORE» от ребят из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, а также проект «CartON» из Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета, который поможет удобно перевозить продукты из магазина домой.

Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь Александр Егоров поздравил участников конкурса и подтвердил намерение и далее поддерживать молодежное предпринимательство: «Успех зависит от идей, которые вы генерируете. Мы подумаем, как вовлечь проекты в экономику».

Победу и ценный приз от резидента ПВТ «Гейм Стрим» забрали ребята из Гомельского государственного технического университета им.П.О.Сухого с проектом «Клиффорт» – цифровой платформой по доставке сыпучих стройматериалов, которая связывает заказчика, перевозчика и поставщика. Зрительские симпатии же были отданы проекту «StudFlow» из Белорусского государственного технического университета, который представляет собой платформу, позволяющую студентам подать заявку и найти место распределения после окончания учебного заведения.

Поддержать участников мероприятия прибыл и Министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец, который оценил высокий потенциал запущенного стартап-движения: «Мы увидели большой потенциал в тех 12 вузах, которые отобрали совместно с Секретариатом ПВТ, но возможность присоединения к такой программе мы не закрываем и для других. Сегодня поддержка молодежного предпринимательства – это государственная политика».

Несмотря на то, что не все проекты дошли до финала, участники конкурса очень высоко оценили проведенное в бизнес-инкубаторе ПВТ время, ведь они получили ценный опыт, знания и советы от экспертов, представителей бизнеса и государственного сектора, завязали много полезных знакомств, а некоторые даже получили реальную возможность дальнейшего сотрудничества и внедрения своих идей.

Министр экономики Республики Беларусь Юрий Чеботарь поддержал молодых предпринимателей и подчеркнул: «Большое видится на расстоянии. Мы знаем историю успеха многих компаний, которые начинали «с гаражей». Я сегодня увидел, что есть драйв, есть свежие мысли. Не останавливайтесь! Наша государственная помощь вам в руки».

На полях форума также организована диалоговая площадка «Перспективы развития инновационного предпринимательства в Республике Беларусь» и прошла панельная дискуссия «Экосистема развития инновационного предпринимательства: роль вузов».