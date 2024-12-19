В Минске прошел Team's Day от Zborka Labs

18 декабря в конференц-зале Willing Hotel в Минске состоялся Team's Day от Zborka Labs, на который собрались около 100 специалистов из различных областей, интересующихся стартапами и инновациями. Мероприятие стало платформой для обмена идеями, знакомства с перспективными проектами и поиска кофаундеров.
Участники получили возможность прослушать питчи 12 стартап-проектов, каждый из которых представлял свои идеи и стремления. Этот подход позволил специалистам из таких областей, как разработка, маркетинг, дизайн, продажи и управление продуктами, ознакомиться с потенциальными командами и присоединиться к многообещающим инициативам. Важным моментом мероприятия стали выступления приглашенных спикеров, которые поделились своим опытом и взглядами на развитие стартапов.
Среди них отметим:
• Александр Крек, директор по персоналу Академии BELHARD.
• Лина Жданович, менеджер проектов офиса трансформации Сбер Банк Беларусь.
• Владислав Кулецкий, главный редактор ProBusiness.
Мероприятие прошло в дружелюбной и вдохновляющей атмосфере, где участники не только слушали интересные идеи, но и имели возможность построить ценные связи для дальнейшего сотрудничества. Zborka Labs благодарит всех участников, спикеров и партнеров за вклад в успешное проведение Team's Day. Это событие стало стартовой площадкой для новых захватывающих проектов и захватывающего сотрудничества в области стартапов.
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