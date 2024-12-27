В Новополоцке обсудили программу ПВТ «Информатика без розетки – для каждого ребенка»

В городском дигитальном центре «IT-академия «НОТА» в Новополоцке прошел круглый стол на тему «Развитие когнитивного интеллекта в рамках дополнительного образования для детей с особенностями психофизического развития». Мероприятие собрало представителей Парка высоких технологий, педагогов, дефектологов и других специалистов, работающих в сфере инклюзивного образования. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В центре внимания круглого стола оказалась Программа дополнительного образования «Информатика без розетки – для каждого ребенка», созданная Парком высоких технологий. Эта уникальная программа впервые адаптирована для детей с особыми образовательными потребностями и нацелена на развитие логического мышления и алгоритмических умений у дошкольников 6-7 лет. Обучение строится на игровых методах, что делает процесс увлекательным и доступным для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Программа успешно апробирована в 13 учреждениях дошкольного образования Беларуси и в текущем учебном году охватывает более 35 учреждений.

В рамках мероприятия руководитель проекта Наталья Карлюкевич поделилась методами и подходами, применяемыми в рамках программы. Докладчики и участники получили возможность поделиться опытом реализации программы и обсудить особенности использования дидактических игр, дать и получить рекомендации по их применению. Педагоги отмечают, что инициатива Парка способствует не только развитию интеллектуальных способностей детей, но и их социальной адаптации, ведь программа нацелена не только на развитие логического мышления и алгоритмических умений, но также и на формирование у них навыков, которые можно использовать в повседневной жизни.

Анастасия Борисевич, учитель-дефектолог, воспитатель дошкольного образования детского сада №26 г.Полоцка, отмечает: «Игровая форма занятий новой программы дополнительного образования «Информатика без розетки – для каждого ребенка» помогает максимально увлечь ребенка и добиться положительных результатов. Уже через три месяца работы мы видим успехи детей, которые с интересом решают логические задачи и осваивают навыки классификации и обобщения. Огромную роль в организации образовательного процесса играет сборник дидактических игр от Парка высоких технологий. В сборнике можно найти и выбрать игру, которая будет подходить конкретному ребенку с конкретными знаниями и особенностями. Игры прекрасно подобраны, разработаны и дополнены наглядным материалом».

Обсуждение также затрагивало важность индивидуального подхода к детям с особыми потребностями и ключевую роль игрового формата в усвоении материала. Педагоги подчеркивают, что вовлечение родителей в выполнение дидактических игр дома способствует закреплению знаний и умений у детей.

– Дети с РАС лучше усваивают материал в игровой форме. В ходе дидактических игр воспитанники научились определять свойства предметов (цвет, форму, величину) и их функции, находить предмет по названным функциям, обобщать и классифицировать простые предметы по одному признаку и свойству, определять признак, противоположный заданному признаку. Полученные умения воспитанники стали применять в повседневной жизни в саду и дома. Родители отмечают успехи их детей в применении новых знаний, – комментирует Ирина Козловская, учитель-дефектолог детского сада №20 г.Новополоцка.

Круглый стол также стал площадкой для обмена опытом использования Международной классификации функционирования (МКФ) для оценки прогресса детей, где участники делились успешными примерами коррекционной работы.

На повестке дня были также вопросы адаптации дидактических игр для детей с различными уровнями развития и методы работы с высокофункциональными детьми с РАС и детьми, использующими альтернативные формы коммуникации, подготовка педагогов для работы с программой.

Татьяна Тарасевич, воспитатель Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Полоцкого района подчеркнула, что «программа ПВТ показывает свою эффективность для каждого ребенка. Работа наших специалистов ориентирована на категорию детей с расстройством аутистического спектра. Важно отметить, что ребята имеют различный уровень интеллектуальных возможностей. Однако разработанный специалистами Секретариата Наблюдательного совета ПВТ материал (программа, сборник игровых упражнений и др.) позволяет охватить ребят каждой категории, найти подход к каждому ребенку, заинтересовать каждого учащегося».

За время реализации программы дети с РАС демонстрируют улучшение когнитивных навыков и активное использование полученного опыта в повседневной жизни, что отмечают участники, выражая уверенность в том, что программа «Информатика без розетки – для каждого ребенка» будет и дальше развиваться, вдохновляя педагогов на новые успехи и помогая детям достигать значимых результатов в обучении.