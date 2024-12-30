Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Microsoft

Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование деятельности Microsoft, подозревая её в антимонопольных нарушениях. В центре внимания – практика объединения популярных продуктов компании с услугами в области кибербезопасности и облачных вычислений, которая, по мнению FTC, могла дать Microsoft несправедливое преимущество на рынке государственных заказов и вытеснить конкурентов.

Юристы FTC в рамках расследования деятельности Microsoft проводят встречи с конкурентами компании и собирают информацию об её методах ведения бизнеса. Особое внимание уделяется тому, как Microsoft расширила свой бизнес с правительством США, используя практику объединения своих продуктов. В 2021 году, воспользовавшись ситуацией с кибератаками, компания предложила федеральным учреждениям бесплатное обновление лицензий с доступом к передовым инструментам кибербезопасности. После завершения бесплатного периода, правительственные структуры, включая военные ведомства, стали платить за эти услуги, что, по мнению бывших руководителей отдела продаж, напоминало «подсаживание» клиентов на «бесплатные образцы», делая их зависимыми от экосистемы Microsoft.

Высказывается мнение, что подобная тактика Microsoft могла нарушить законодательство, регулирующее контракты и конкуренцию. Кроме того, есть опасения, что даже некоторые юристы самой компании выражали обеспокоенность по поводу антимонопольных аспектов этих сделок. В свою очередь, Microsoft утверждает, что их предложение было «структурировано таким образом, чтобы избежать антимонопольных проблем», и что «единственной целью в тот период было оказание поддержки в срочном запросе администрации на усиление безопасности федеральных учреждений».

FTC считает, что, наращивая объём федеральных контрактов, Microsoft одновременно подвергала правительство риску хакерских атак. В рамках расследования FTC изучает инцидент, когда хакеры воспользовались уязвимостью в продукте Microsoft во время атаки SolarWinds. Известно, что инженер компании предупреждал об этой проблеме, но руководство не стало её устранять. Также расследуется роль продукта Entra ID, который входит в стратегию Microsoft. Эксперты проводят параллели с антимонопольным делом 1990-х годов, когда Минюст США обвинил Microsoft в незаконной монополии на рынке операционных систем.

Microsoft подтвердила получение официального запроса от Федеральной торговой комиссии (FTC), который обязывает компанию предоставить соответствующие документы и информацию. При этом представитель Microsoft, Дэвид Кадди, охарактеризовал запросы FTC как «неоднозначные и лишенные логики». В свою очередь, FTC отказалась комментировать текущий ход расследования, отметив, что дальнейший процесс будет определяться новым руководством комиссии при администрации президента Дональда Трампа, который ранее объявил о назначении нового главы агентства и членов комиссии, ориентированных на борьбу с доминированием крупных технологических компаний.