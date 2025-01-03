Представлен смартфон Redmi Turbo 4

Официально представлен смартфон 2025 года – Redmi Turbo 4. Данный аппарат стал первым в мире, работающим на базе однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400-Ultra.

Отличительной особенностью дизайна Redmi Turbo 4 является система подсветки, интегрированная в блок основной камеры. Два светодиодных кольца, расположенные вокруг объективов, способны светиться различными цветами и выполнять разнообразные функции, включая индикацию событий, мигание в такт воспроизводимой музыки, а также информирование о процессе зарядки аккумулятора.

Redmi Turbo 4 оснащен OLED-экраном с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2712 х 1220 пикселей. Максимальная локальная яркость дисплея составляет 3200 кд/кв.м. Экран имеет кадровую частоту 120 Гц и частоту регулировки ШИМ 1920 Гц. Также поддерживается управление дисплеем мокрыми руками.

Redmi Turbo 4 имеет аккумулятор на 6550 мАч с чипом для контроля температуры и быстрым разогревом при морозе, как в Xiaomi SU7. Он рассчитан на 1600 циклов, поддерживает зарядку 90 Вт, полностью заряжается за 45 минут.

Цены на Redmi Turbo 4: 12/256 ГБ — $275, 16/256 ГБ — $300, 12/512 ГБ — $315, 16/512 ГБ — $345.