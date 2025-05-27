Обнаружен вредонос Webrat, который крадёт данные геймеров и криптовалюту

Эксперты центра киберугроз Solar 4RAYS из группы компаний «Солар» выявили новое вредоносное программное обеспечение под названием Webrat. По информации пресс-службы «Солар», данный вредонос предназначен для кражи данных геймеров и распространяется под видом чит-кодов для игр.

В сообщении отмечается, что Webrat осуществляет слежение за пользователем через экран рабочего стола и веб-камеру, похищает данные из аккаунтов Steam, Discord и Telegram, а также информацию из браузеров и криптовалютных кошельков. Кроме того, вредонос способен управлять компьютером жертвы через пользовательский интерфейс, а также загружать программы-блокировщики и майнеры для скрытой добычи криптовалюты.

ПО Webrat распространяется под видом чит-кодов для игр Counter Strike, Rust и Roblox. Злоумышленники также маскируют вредонос под другие приложения и распространяют его через комментарии на YouTube.

Эксперты предупреждают, что жертвами Webrat могут стать не только геймеры, но и сотрудники компаний, которые скачивают пиратское программное обеспечение. Вредонос был обнаружен в ходе исследования даркнета. Первые версии Webrat появились в начале 2025 года, а сейчас он доступен для покупки через закрытые каналы. Чтобы избежать заражения, пользователям рекомендуется использовать антивирусные программы и воздерживаться от загрузки приложений из непроверенных источников.