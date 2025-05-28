Xiaomi прекращает поддержку 12 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

В обновлении, опубликованном на сайте Xiaomi Security Center, сообщается, что компания прекратила поддержку 12 моделей своих ранее популярных смартфонов. Эти устройства больше не будут получать обновления операционной системы Android и обновления безопасности.
Список моделей, переставших получать поддержку, включает:
- Xiaomi Civi 1S
- Mi 11X Pro
- Mi 11i
- Mi 11 Ultra
- Redmi 10 2022
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro+
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 11 Pro
- POCO M4 Pro 5G
- POCO F4 GT
Пользователям указанных моделей традиционно рекомендуют рассмотреть возможность перехода на более новые устройства, которые продолжают получать полноценную программную поддержку и обновления.
Горячие темы