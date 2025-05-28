Xiaomi прекращает поддержку 12 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco

В обновлении, опубликованном на сайте Xiaomi Security Center, сообщается, что компания прекратила поддержку 12 моделей своих ранее популярных смартфонов. Эти устройства больше не будут получать обновления операционной системы Android и обновления безопасности.

Список моделей, переставших получать поддержку, включает:

- Xiaomi Civi 1S

- Mi 11X Pro

- Mi 11i

- Mi 11 Ultra

- Redmi 10 2022

- Redmi K40 Pro

- Redmi K40 Pro+

- Redmi K50

- Redmi K50 Pro

- Redmi Note 11 Pro

- POCO M4 Pro 5G

- POCO F4 GT

Пользователям указанных моделей традиционно рекомендуют рассмотреть возможность перехода на более новые устройства, которые продолжают получать полноценную программную поддержку и обновления.