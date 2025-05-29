Samsung запустила бета-тестирование One UI 8.0 на базе Android 16

Samsung запустила программу публичного бета-тестирования One UI 8.0 на базе Android 16. Первые обновления получили актуальные флагманы — Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra.

Обновление пока доступно только для пользователей в Южной Корее, однако вскоре оно будет выпущено и в таких странах, как Германия, Великобритания и США. У Samsung имеется ограниченный список стран, где работает программа публичного бета-тестирования. Неизвестно, как долго продлится бета-тестирование One UI 8.0.

Для One UI 7.0 этот процесс продолжался четыре месяца, но есть надежда, что с тестированием новой версии компания сможет справиться быстрее.