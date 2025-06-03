Подведены итоги конференции «Практическое применение ИИ для повышения качества образовательного процесса»

В Минске состоялась республиканская конференция «Практическое применение технологии «Искусственный интеллект» для повышения качества образовательного процесса», организованная Секретариатом Наблюдательного совета Парка высоких технологий совместно с Академией образования. Об этом сообщает пресс-служба ПВТ.

В январе 2025 года в Парке высоких технологий проведено совместное с Министерством образования рабочее совещание по вопросам внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс учреждений общего среднего и среднего специального образования. По его итогам принято решение об организации постояннодействующего семинара «Практическое применение технологий ИИ в образовательном процессе».

С марта по апрель 2025 года в Парке высоких технологий проведены практические занятия для учителей информатики, математики, физики, русского языка и литературы, иностранного языка, химии, биологии, истории и географии. В общей сложности обучение прошли более 150 педагогов, которые собрались в Академии образования на республиканской конференции для обсуждения своих наработок, а также важнейших тенденций интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс и его влияния на качество обучения.

Открывая мероприятие, заместитель министра образования Александр Кадлубай выразил признательность Парку высоких технологий за совместную работу по совершенствованию образовательного процесса, в том числе через применение современных технологий.

– Мы понимаем, что внедрение технологий искусственного интеллекта открывает перед нами уникальные возможности для повышения качества обучения, индивидуализации подходов, развития новых компетенций учеников и педагогов, – отметил заместитель Министра.

На конференции выступила начальник Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова, которая подчеркнула: «Использование ИИ – это не просто тренд, а необходимость для тех, кто хочет эффективно учить и вдохновлять новое поколение». Она добавила, что технологии искусственного интеллекта открывают новые возможности для персонализации учебного процесса и развития критического мышления у учащихся.

Программа конференции была насыщенной и разнообразной. В ходе пленарного заседания участники узнали о современных подходах в применении технологий ИИ в образовании. Панельная дискуссия затронула как возможности, так и риски, связанные с использованием ИИ в учебных заведениях. Эксперты рассуждали о том, какие навыки важны специалистам в сфере образования в XXI веке и сможет ли искусственный интеллект заменить учителя.

Как подчеркнул заместитель начальника Секретариата ПВТ Александр Мартинкевич: «ИИ – не вместо учителя, а вместе с учителем. Поэтому, в первую очередь, мы с вами решаем, что с этим инструментом делать».

В ходе тематических секций участники конференции представили свои наработки по внедрению технологий ИИ в образовательные процессы, а также обменялись мнениями и практическим опытом. Были обсуждены предложения в методические рекомендации по использованию искусственного интеллекта в учреждениях общего среднего образования.