Meta выпустила ИИ-модели Muse Wonder и Wonder Full

Meta представила две новые ИИ-модели — Muse Wonder и Muse Wonder Full. Компания называет их своими самыми мощными разработками и позиционирует как конкурентов флагманских решений OpenAI и Anthropic. Muse Wonder уже доступна через Meta Model API и сервис Muse Code, тогда как старшая Muse Wonder Full открыта только подписчикам Muse Code.

По данным компании, модели ориентированы на личные и профессиональные задачи агентов: программирование, длительную работу над проектами, работу с памятью и использование компьютера. Meta утверждает, что новинки достигли уровня передовых ИИ-систем, хотя ключевые результаты основаны на внутреннем тестировании.

В составном Personal Superintelligence Index, объединяющем семь тестов на профессиональные и бытовые задачи, Muse Wonder Full набрала 59,1 балла. Для сравнения: GPT-6 Astra — 54,5, Claude Opus 5.5 — 55,2, Claude Fable 5.1 — 49,9, а обычная Muse Wonder — 54,3.

Наибольший отрыв Muse Wonder Full показала в задачах, связанных с разработкой ПО. В DeepSWE 1.1, где оценивается умение работать с существующими репозиториями, модель Meta набрала 79 баллов против 74,1 у GPT-6 Astra и 74,2 у Claude Opus 5.5.

Ещё заметнее преимущество в SWE-Marathon — тесте на длительную работу над крупными программными проектами. Здесь Muse Wonder Full получила 57,5 балла, тогда как у GPT-6 Astra результат составил 42,5, у Claude Fable 5.1 — 45,6, а у Claude Opus 5.5 — 46,3.

Однако в ряде других испытаний лидерство Meta не подтвердилось. В Terminal-Bench 4.0, проверяющем выполнение задач в командной строке, Muse Wonder Full набрала 57,1 балла, уступив GPT-6 Astra с 59,1 и Claude Opus 5.5 с 59,6. В ProgramBench разрыв оказался ещё больше: 59 баллов у модели Meta против 70,5 у Claude Opus 5.5.

При этом в юридическом тесте Harvey LAB-AA, где ИИ должен работать с исходными документами и подробными инструкциями, Muse Wonder Full вновь вышла вперёд — 13,1 балла против 8,6 у GPT-6 Astra, 6,4 у Claude Fable 5.1 и 4,2 у Claude Opus 5.5.

В дальнейшем архитектура Wonder станет основой для ИИ-агента Muse. Сначала обновлённый ассистент получат платные подписчики, а затем Meta планирует выпустить специализированные версии для более широкой аудитории. Сроки и технические подробности компания пока не раскрыла.

Запуск Muse Wonder стал частью более широкой стратегии Meta по укреплению позиций на рынке ИИ. Корпорация вкладывает значительные средства в привлечение специалистов и развитие инфраструктуры, а также расширяет продуктовую линейку, включая модель генерации изображений Muse Image.