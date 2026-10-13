В Беларуси разработают 22 стандарта по роботизации и 5 по ИИ

В Беларуси планируют разработать 22 стандарта по роботизации и 5 для искусственного интеллекта. Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Александр Бурак на пресс-конференции, приуроченной ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации, сообщает БЕЛТА.

По итогам реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы уровень гармонизации стандартов, применяемых в высокотехнологичных отраслях и производствах, с международными стандартами должен составить не менее 85%. "Для выполнения задач по инновационному развитию промышленности в стандартизации сделан упор на разработку опережающих стандартов в высокотехнологических отраслях. Госстандартом совместно с отраслевыми регуляторами и практиками, Национальной академией наук разработана и реализуется программа опережающей стандартизации в приоритетных сферах национальной экономики до 2029 года. Принятая в конце 2025 года программа уже дважды дополнялась. Количество стандартов за это время увеличилось с 126 до 153 и включает такие сегменты, как цифровые технологии и искусственный интеллект, инновационные технологии в промышленности и агропромышленном комплексе, биологические, химические технологии, научное и научно-техническое обеспечение безопасности человека, общества и государства", - рассказал первый зампредседателя.

Опережение относится как к продукции в целом, так и к наиболее важным параметрам и показателям ее качества, методам и средствам производства, испытаний и контроля. Опережающие стандарты будут базироваться в том числе на уже освоенных в других отраслях или странах образцах, разрабатываться на основе передовых международных практик. По итогам реализации программы планируется значительное снижение среднего возраста действующих стандартов, а также увеличение уровня их гармонизации с международными стандартами.

Александр Бурак отметил, что в 2026 году выполняется более 40% тем, предусмотренных этой программой. 11 стандартов в области искусственного интеллекта, оптических и лазерных технологий, роботов, промышленных погрузчиков, величин и единиц, оборудования в металлургии уже утверждены.

Одна из первостепенных стратегических задач, выполнению которой способствует опережающая стандартизация, - реализация системного подхода по освоению роботизации в стране через разработку стандартов на проектирование, требования безопасности, методы тестирования роботов, робототехнических систем и др. "Всего планируется разработать 22 государственных стандарта в этой области, в том числе на основе международных требований и национальных стандартов Китайской Народной Республики. Уже разработаны и утверждены три стандарта, устанавливающих базовые требования", - обратил внимание он.

Кроме того, в соответствии с планом государственной стандартизации на 2026 год идет разработка 5 государственных стандартов в области искусственного интеллекта. Всего программой опережающей стандартизации в приоритетных сферах национальной экономики предусмотрена разработка 9 стандартов на технологии ИИ.