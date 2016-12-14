LTE в регионах Беларуси: кто и когда сможет воспользоваться связью четвертого поколения?

Инфраструктурный оператор beCloud запустил технологию LTE-Advanced во всех регионах Беларуси. Таким образом 4G станет доступен более чем 5,5 миллионам белорусов, что составляет 75% городского населения страны. Об этом 14 декабря 2016 года на пресс-конференции в Минске рассказали представители компаний.

Регионы рвутся в бой

В ближайшие месяцы услуга будет доступна только абонентам оператора МТС. Через некоторое время ожидается подключение оператора life:).

С 23 декабря 2016 года связью четвертого поколения смогут воспользоваться жители Гомеля, Бреста, Витебска, Могилева и Гродно. Для включения 4G пользователям достаточно лишь изменить настройки передачи данных в своем смартфоне.

"Меньше чем за год мы построили сеть, которая даст возможность использовать технологию LTE во всех областях страны. Региональные абоненты будут иметь скорость передачи данных как минимум не хуже, чем в столице", - поделился гендиректор beCloud Сергей Поблагуев.

Уже в январе 2017 года LTE-Advanced заработает более чем в тридцати регионах – Борисове, Бобруйске, Молодечно, Барановичах, Солигорске, Пинске, Кобрине, Пружанах, Лиде, Мозыре, Добруше, Шклове, Орше, Полоцке, Новополоцке, Браславе, Лепеле, Верхнедвинске и других городах.

Инфраструктура развивается опережающими темпами

Технические показатели сети будут одинаковыми для всех пользователей Беларуси. Эксперты уверяют, что разницы между сетью в Минске и других городах не будет. Пользователям будут доступны равные скорости и способности пропуска сети.

По прогнозам экспертов, по сравнению со средними скоростями в столице, средние скорости LTE в первые месяцы запуска в областях Беларуси могут возрасти до 30-35 Мбит/с благодаря более низкой плотности населения.

Столичные и региональные LTE-базовые станции будут работать в диапазоне 1800 МГц. При дальнейшем развитии сети будет использоваться диапазон 2600 МГц.

В ближайшее время у белорусов появится возможность передавать LTE-трафик по голосовой связи. Специалисты прогнозируют, что в течение 2017 года абонентам станет доступна функция передачи LTE-трафика без переключения в GSM-сеть.

Заместитель генерального директора beCloud Михаил Дука рассказал, что существующая сеть готова к приходу третьего крупного игрока рынка. Проблем с качеством сети, по его словам, возникнуть не должно, поскольку специалистами компании ведется постоянный мониторинг сети на предмет возникновения проблем.

Оборудование для строительства сети в Минске и Минской области, Витебске и Витебской области, Гродно и Гродненской области поставила компания Huawei.

А в Могилеве и Могилевской области, Бресте и Брестской области, Гомеле и Гомельской области необходимое обеспечение предоставила хорватская компания Ericsson Nikola Tesla.



Головокружительный прирост

Напомним, главное преимущество технологии LTE заключается в гораздо более высоких скоростях мобильного интернета. И, если максимально входящая скорость для абонентов белорусских 3G-сетей ограничена 42 Мбит/с, то в сети 4G она достигает 150 Мбит/с (при средней скорости 25 Мбит/с в Минске).

Гендиректор beCloud также поделился результатами работы LTE-сети в Минске за год. Так, суммарный трафик за этот период превысил 4,5 петабайт, а суточное потребление трафика составило около 27 терабайт. Наибольшее количество информации потребляется в вечернее и ночное время - с 21:00 до 02:00.

Сергей Поблагуев отметил, что пропускная способность LTE-сети увеличилась на 40%, количество абонентов в сентябре-октябре составило более 120 тысяч человек.

Генеральный директор МТС Владимир Карпович рассказал, что суммарный тариф столичных 4G-абонентов за ноябрь текущего года на 50% превысил трафик, сгенерированный абонентами в сети 3G.

С момента запуска LTE в декабре 2015 года, по словам гендиректора МТС, доля 4G-смартфонов в общей базе оператора выросла более чем в два раза, продажи устройств с этой технологией увеличилась в 2,5 раза. При этом минимальная стоимость смартфона с поддержкой 4G снизилась до 175 белорусских рублей.

ТОП-менеджер МТС обратил внимание на то, что в Минске более 26% абонентов уже перешли на использование 4G. Каждый абонент в среднем потребляет 6,6 Гб трафика ежемесячно, в 3G этот показатель составляет 1,6 Гб.

"Это значит, что мы преодолели психологический барьер. За ним следует массовое потребление услуги. Скоро абоненты начнут воспринимать LTE как базовую опцию в своем смартфоне", - резюмировал Карпович.

В МТС также привели статистику самых популярных 4G-устройств. Большим спросом у потребителей пользуются Lenovo P70, Huawei Ascen P7, Samsung Galaxy A5 2016 и Apple iPhone 5s.



Внедрение 5G не за горами

Кроме того, уже в 2017 году компания beCloud намерена приступить к развитию технологии связи пятого поколения 5G, которая сможет обеспечить самую высокую на данный момент скорость передачи данных – 1 Гбит/с и выше.

"В сотрудничестве с ведущими поставщиками оборудования, Беларусь в состоянии создать на своей территории тестовые площадки для проведения испытаний в области 5G-технологий", – продолжил Сергей Поблагуев.

Внедрение 5G позволит обеспечить пользователей повсеместным широкополосным мобильным доступом в интернет. В числе прочего, 5G будет ориентирован на "интернет вещей", обеспечивая передачу данных для различного вида устройств: автомобилей, сенсоров, элементов городской инфраструктуры, промышленного оборудования и т.д.

Однако Поблагуев обратил внимание, что консорциум 3GPP, который отвечает за стандартизацию технологий, вопрос о введении стандарта на 5G намерен рассматривать только в 2020 году.

С появлением подобной сети стоит ожидать и появления новых услуг, а также эволюции существующих. По прогнозам аналитиков, с появлением 5G возрастет как количество устройств, которые можно будет подключить к интернету, так и потребление интернет-трафика, а количество одномоментных подключений к сети может достигнуть 100 миллиардов.