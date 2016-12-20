Офтальмолог, проктолог и травматолог о профессиональных заболеваниях айтишников

Профессия айтишника привлекает все большее количество людей с каждым годом. Еще бы: интересная творческая работа, высокая зарплата, уважение окружающих. Но так ли все радужно на самом деле? Врачи не могут ответить однозначно. Потому что болезней, с которыми чаще всего обращаются айтишники, гораздо больше, чем вы могли себе представить. На вопросы, что же это за недуги, как уберечь свое здоровье, отвечают специалисты медицинского центра «ЛОДЭ».

Кубарко Юлия Алексеевна, офтальмолог, нейроофтальмолог, кандидат медицинских наук

Компьютерный зрительный синдром – наиболее частая проблема, которая возникает у людей, проводящих основную часть дня за монитором компьютера.

Жалобы айтишников многообразны. В основном это повышенная утомляемость глаз, тяжесть век, чувство песка, инородного тела в глазах, затуманивание зрения. Также часто развивается светобоязнь, ощущение сухости, чувство жжения в глазах.

При длительно существующем компьютерном синдроме может появиться астенопия (повышенная зрительная утомляемость), близорукость, либо прогрессирование ранее имеющейся близорукости, спазм аккомодации, снижение контрастной чувствительности зрения. В некоторых случаях компьютерный зрительный синдром сопровождается болями в области головы, шеи, плеч, спины, которые появляются в результате неправильного и длительного сидения в однообразной позе.

Главная причина развития у человека компьютерного зрительного синдрома – это постоянная фиксация взгляда на мониторе компьютера, вследствие чего значительно уменьшается частота моргания (примерно в 10 раз). Из-за этого уменьшается естественное увлажнение глаза и возникает нарушение целостности слезной пленки. Кроме того, само изображение на мониторе в корне отличается от привычного глазу книжного. Оно всегда самосветящееся, имеет намного меньший контраст, мерцающее (состоит из множества мелких дискретных точек-пикселей).

Я рекомендую несколько методов профилактики, способных уберечь ваши глаза:

Обязательное использование увлажняющих капель и гелей не реже 3 раз в день. Пропейте курсы витаминных комплексов с лютеином.

Делайте частые перерывы в работе (каждые 30-40 минут) с выполнением гимнастики для глаз, изменением положения тела.

Правильно организуйте рабочее место. Работать нужно сидя за столом, в специальном анатомическом кресле, расстояние от экрана до лица человека должно составлять не менее тридцати сантиметров, центр экрана, при этом должен располагаться на 10-15 см ниже уровня глаз. В комнате также должно быть светло.

Проверьте настройки монитора (оптимальная яркость, высокая контрастность, разрешение экрана 70 и выше ГЦ, цвет текста черный на белом).

Используйте очки с антибликовым покрытием.

Помните, тому, кто работает с компьютером, необходима консультация офтальмолога не реже 1 раза в год.

Гребенников Дмитрий Сергеевич, проктолог, кандидат медицинских наук

Чаще всего айтишники обращаются ко мне с такой проблемой, как геморрой. Как правило, это уже хронический недуг – заболевание 1-2 стадии, а у 50% пациентов наблюдаются еще и тромбозы. Все это, конечно, происходит от длительного сидения на месте. Венозная кровь застаивается в органах малого таза, в результате геморроидальные узлы растягиваются и воспаляются, или даже начинают выпадать из прямой кишки.

Еще одна проблема – это запоры, которые тоже часто встречаются у айтишников. А почему? Из-за неправильного питания. Многие программисты обедают прямо на рабочем месте, и очень часто – всухомятку. Организм испытывает недостаток жидкости, что ведет к образованию запоров.

Чтобы не допустить развития геморроя и запоров, я советую соблюдать правильный рабочий режим: каждый час вставать, чтобы пройтись, пить больше жидкости, в идеале – простой воды, употреблять больше растительной клетчатки, которая содержится во фруктах. И старайтесь поменьше испытывать стресс! Это особенно касается руководящих должностей. По нашим наблюдениям, стресс провоцирует развитие острого геморроя у 45% офисных работников.

Журов Геннадий Тимофеевич, уролог, андролог

Айтишники приходят ко мне с разными формами простатита. И это, как правило, застойная форма без инфекций. Простатит появляется от малоподвижного образа жизни и особенности профессии, когда от длительного сидения развиваются застои в малом тазу. Симптомы бывают разные: от малозаметных до более выраженных. Часто пациенты, особенно мужчины, могут думать так: «Кольнуло, поболело и прошло!». Это неверная позиция, которая может привести уже к более существенному заболеванию. Поэтому при малейшем дискомфорте следует обращаться к врачу.

Профилактику простатита проводить не так сложно. В первую очередь, это, конечно, здоровый образ жизни. Это не значит, что вам нужно идти и купаться в проруби – такие методы закаливания скорее навредят! Занимайтесь гимнастикой и физкультурой без сильных нагрузок, не забывайте об упражнениях Кегеля для укрепления мышц тазового дна, раз в год проходите медосмотр.

Помните, что 50% нашего здоровья – это образ жизни! А при любых симптомах не затягивайте лечение и обращайтесь к врачу, ведь малые симптомы могут быстро перейти в серьезное заболевание (и даже в хроническое).

Беспальчук Андрей Павлович, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии и ортопедии БГМУ

Очень часто программисты обращаются к врачу-травматологу с так называемыми перегрузочными заболеваниями кисти. Наиболее распространенной формой патологии является теносиновит разгибателей. Клинически заболевание проявляется специфической болезненностью в местах прикрепления, либо по ходу пораженных сухожилий, припухлостью, болью при активном сопротивлении.

В ряде случаев проблема приобретает крепитирующий характер (пациенты при движениях пальцами ощущают «похрустывание» по тыльной поверхности предплечья). Данное патологическое состояние развивается вследствие постоянных повторяющихся нагрузок на кисть. Например, «кликанье» мышкой. В сухожильных оболочках возникает воспалительная реакция, которая в хронической форме очень плохо поддается лечению. Кстати, с такими же проблемами к нам обращаются и музыканты, в частности пианисты и скрипачи.

У многих людей есть сухожильные аномалии, когда строение кисти немного отличается от общепризнанной нормы. Это не мешает жить, и человек может даже не знать об этом, но при постоянной, повторяющейся нагрузке на руку эти аномалии могут способствовать развитию перегрузочных заболеваний.

Еще одна болезнь айтишников называется «синдромом карпального канала», особенно это касается людей в возрасте старше 35 лет. Перегрузка кистей, монотонные повторяющиеся движения и неудобное положение запястья во время работы являются предрасполагающими факторами. Пациенты в первую очередь отмечают снижение чувствительности или покалывания по ладонной поверхности первого-четвертого пальцев. «Мурашки» появляются при вождении автомобиля, длительное удерживание телефонной трубки в руках, также может приводить к таким проявлениям. В запущенных формах заболевания пациенты просыпаются от болевого синдрома, неприятных ощущений в руках по ночам.

Синдром щелкающего пальца – еще одна болезнь, с которой сталкиваются люди в силу своей профессиональной деятельности за компьютером. Заболевание, как правило, проявляется болезненными «прощелкиваниями» либо блокировками в вынужденных позициях одного или нескольких пальцев. Иногда для разгибания пальца (при длительном существовании проблемы) даже требуется помощь второй руки.

Чтобы избежать этих недугов, необходимо соблюдать профилактические меры. Обязательно должны быть периоды разгрузки! Необходимо приобретать специальные коврики для мышки, облегчающие работу с ней. Следует делать перерывы во время работы за компьютером. Если что-то болит – не ждите, пока пройдет само, а обращайтесь к врачу. Острое заболевание лечится хорошо, хроническое – нет. Известное из кинофильма «Кавказская пленница» изречение – «Торопиться не надо!» – к описанным выше ситуациям, к сожалению, не относится. В особо запущенных случаях может даже понадобиться хирургическое лечение. Чем раньше диагностировано заболевание и начато лечение, тем более благоприятен прогноз.

Ерофеева Татьяна Кирилловна, терапевт

Чаще всего программисты обращаются ко мне с жалобами на головные боли, боли в позвоночнике, усталость. Это связано со стрессом, переутомлением и низким уровнем физических нагрузок. Встречаются проблемы с избыточным весом из-за неправильного питания. К счастью, сейчас уже реже. Радует, что люди начали больше интересоваться вопросами здорового образа жизни.

Основные недуги айтишников, которые я бы выделила – это нервно-психическое состояние и заболевания опорно-двигательного аппарата. Что касается проблем, связанных с нервной системой, они вызваны тем, что молодые люди хотят многого добиться, сделать карьеру, поэтому работают по 15 часов в сутки, часто бодрствуют по ночам, и быстро истощаются. Иногда я даже шучу со своими пациентами: «Вы как балерины, должны в 40 лет уходить на пенсию!»

Чтобы избежать переутомления, нужно соблюдать главное правило: верный режим работы. Ночь не создана для труда! Человек должен работать днем и спать ночью. Именно во время ночного сна вырабатываются противоопухолевые гормоны, происходит систематизация информации, полученной за день. Если человек мало спит, его быстро настигает перегрузка. А после 25 лет способность работать днем и ночью и вовсе уходит! Лучше даже не начинать жить в таком ритме.

Запишитесь в тренажерный зал, на йогу, в бассейн – занимайтесь тем, что нравится. Соблюдайте режим дня, спите, выполняйте физические упражнения (их количество должно быть равносильно умственному напряжению) – и у вас не будет проблем со здоровьем.