В России начнут внедрять ИИ для ранней диагностики рака

Н. Н. Блохина планирует внедрять искусственный интеллект для ранней диагностики онкологии и оценки риска рецидивов. В конце сентября центр разместил две закупки в общей сложности на 14 млн рос. руб. на проведение подготовительных исследований существующих решений в этой области.

Научно-исследовательские работы станут первым этапом программы по разработке предиктивных моделей на основе ИИ для раннего выявления онкологических заболеваний по медицинским и социально-демографическим данным.

По результатам второй должно быть разработано техзадание на библиотеку алгоритмически-программных модулей для разработки ПО, оценивающего риски рецидива онкологических заболеваний.